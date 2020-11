Verpleger betrokken bij ongeluk: ambulance en auto botsen

Game over: PVV speelt in één beurt plan voor ‘e-sport hoofdstad’ Den Haag van tafel

12 november Het plan om Den Haag op de kaart te zetten als de gaming-hoofdstad van Nederland, is donderdag afgewezen door de gemeenteraad. Dat gebeurde in stijl: de eerste politieke speler die met het e-sportinitiatief aan de slag ging, speelde in één klap alle levels uit.