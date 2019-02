Verplichte behandeling na ontspoord seksspel

Het seksspel vond vorig jaar april bij Kelly thuis plaats. Ze werd door de vriend gesneden in haar been, iets wat ze hadden afgesproken. Daarna zou hij haar ook geslagen hebben. Dat hadden ze niet afgesproken. Hij sloeg haar bovendien op de plek waar een nieuwe piercing zat. Dat was zo pijnlijk voor Kelly W dat ze schreeuwde van pijn. De buren in haar flat konden haar zelfs horen. Nadat de sessie was beëindigd, haalde Kelly W. een mes uit de keuken en stak haar vriend in een onderarm.