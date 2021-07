Verrassing in tram, presentator Tjeerd Spoor wordt miniatuurpoppetje in Madurodam: ‘Erg grappig’

Stilvallen doet presentator Tjeerd Spoor van radioprogramma West wordt Wakker zelden. Maar vanochtend was de spraakwaterval toch even met stomheid geslagen. Spoor wordt vereeuwigd als miniatuurpoppetje in Madurodam, zo kreeg hij tijdens de laatste uitzending van het seizoen te horen

Een uurtje later is de presentator er nog steeds een beetje beduusd van. ,,Dit is te veel eer voor mij’’, zegt hij lachend. ,,Maar laten we wel wezen: het is natuurlijk ook enorm grappig en enorm cool om daar te komen staan.’’

Voor de laatste uitzending van het seizoen reden Tjeerd Spoor en zijn medepresentator Jorinda Teeuwen met een oude tram uit het Spoormuseum een rondje door de stad. Bij halte Madurodam stapte bij verrassing de directeur van het attractiepark in. Hij vertelde hoe de radiopresentator binnenkort z’n eigen plekje krijgt in Madurodam.

Quote Madurodam is een Haags icoon. En dat ben jij ook een beetje Sander Gielen

,,Madurodam is een Haags icoon. En dat ben jij ook een beetje. Daarom gaan we je miniaturen’’, zei Sander Gielen. ,,We hebben een apparaat waarmee je wordt gescand. Daar komt een kleine Tjeerd uit. We trekken je iets moois aan en dan kom je bij ons in het park te staan.’’

Gelukzalig

In een eerdere uitzending had Spoor het over zijn liefde voor treinen en trams gehad. Ook vertelde de presentator toen over een oude foto waarop hij als 4-jarig jongetje in Madurodam te zien is. Gelukzalig in het gras naast een trambaan. ,,Ik was daar niet weg te slaan’’, zei mijn moeder.’’

Dat verhaal was de Madurodam-directeur ter ore gekomen. En nu mag Spoor zijn eigen plekje uitzoeken. Mini-Tjeerd komt wat hem betreft bij de tramhalte naast de Snoeptrommel te staan: ,,Dat is het gebouw waar The Sting in zit. Dat vind ik prachtig.’’

