Verregende Museumnacht trekt toch 10.000 bezoekers

De Museumnacht is bedoeld om jongeren kennis te laten maken met de vele musea die Den Haag kent. De programmering van de nacht is dan ook elk jaar gericht op hen, met dit jaar als overkoepelend thema In Vuur en Vlam.



Ruim dertig musea deden mee aan de negende editie van het evenement. Zo konden bezoekers een lesje Tango dansen volgen in het Haags Historisch Museum en waagden ze zich aan een workshop sexting in Nest. Verschillende acts gaven overdag in het centrum van Den Haag al een voorproefje van wat er die avond zou komen.



Sinds 2010 kent Den Haag zijn eigen Museumnacht. Het evenement viert volgend jaar zijn tiende verjaardag op zaterdag 5 oktober 2019.