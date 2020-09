Verreweg de meeste coronabesmettingen in Den Haag en omliggende gemeenten

In Den Haag en omliggende gemeenten zijn in een etmaal verreweg de meeste nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het aantal besmettingen steeg sinds gisterochtend tot vanmorgen met 248. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis lag het aantal meldingen binnen 24 uur boven de 200.

In Den Haag zelf steeg het aantal besmettingen met 120. Maar ook in Delft kwamen 50 gevallen aan het licht, in Pijnacker-Nootdorp 19, in Zoetermeer 18 en in de gemeente Westland 13. In Leidschendam-Voorburg en in Rijswijk werden 11 mensen positief bevonden.

Oorzaak

Deze week werd duidelijk dat Den Haag en omgeving hard bezig zijn om de nieuwe coronahoofdstad van het land te worden met een griezelig hard stijgend aantal besmettingen. Het gaat vooral om besmettingen bij jonge mensen. Volgens GGD Haaglanden laat onderzoek van het RIVM zien dat meer dan een derde van alle mensen die de afgelopen week positief zijn getest tussen de 20 en 29 jaar is. ,,Samen met de categorie 30-39 jaar vormen ze meer dan de helft van het aantal positieven in de regio Haaglanden”, zei een woordvoerder van GGD Haaglanden maandag al.

Quote De uitgaansge­le­gen­he­den komen terug als bron, net als familiebij­een­kom­sten Woordvoerder GGD

Uit een steekproef onder diverse bron- en contactonderzoekdossiers die de afgelopen week bij GGD Haaglanden zijn binnengekomen, komen de meest genoemde potentiële bronnen van besmetting duidelijk naar voren. ,,Dat zijn studenten, in hun studentenhuis of bij bijeenkomsten. Mensen die van vakantie terugkomen uit het buitenland, maar ook die in Nederland zijn weggeweest. Vooral als ze een gedeelde accommodatie hebben gehad met meerdere gezinnen. De uitgaansgelegenheden komen terug als bron, net als familiebijeenkomsten.”

Geen mondkapjesplicht

Omdat de meeste besmettingen in Den Haag en regio plaatsvinden in privé-situaties komt er, ook nu het aantal besmettingen toeneemt, geen mondkapjesplicht. ,,Een mondkapjesplicht is niet van toepassing in een privé-setting”, legt GGD Haaglanden uit in samenspraak met de Veiligheidsregio Haaglanden. Voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden en burgemeester van Den Haag Jan van Zanen blijft een beroep doen op het gezond verstand.

Ook GGD Haaglanden benadrukt dat het naleven van de basisregels essentieel is om meer besmettingen te voorkomen. De regels van het nieuwe normaal blijven leidend: afstand houden, vaak handen wassen en thuisblijven bij klachten als niezen, verhoging en geen reuk of smaak.

Landelijke cijfers

Niet alleen in de Haagse regio is er een behoorlijke stijging te zien. In heel Nederland steeg het aantal besmettingen met 1140, zoals minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) eerder vandaag al meedeelde. Dat is de grootste toename in de afgelopen maanden.

De drukte in de Nederlandse ziekenhuizen neemt ook weer toe. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is in de afgelopen week met een kwart gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 153 mensen vanwege een coronabesmetting, tegenover 122 vorige week woensdag.

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen steeg woensdag van 116 naar 122, het hoogste aantal in bijna drie weken. Op de intensive cares liggen 31 coronapatiënten, eentje meer dan op dinsdag en evenveel als op maandag.

Meer lezen uit dit dossier? Dat kan hier!

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.