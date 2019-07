Verroeste spijkers uit vreugdevuur duiken na jaren op in het zand

Als de wind wat harder blaast of de zee zich bij eb terugtrekt, komen bij het Zuiderstrand bergen spijkers en glas te voorschijn. Het stuk strand tussen het Zuidelijk havenhoofd en strandtent La Cantina is jaarlijks de thuisbasis van een metershoog vreugdevuur. Terwijl de houten palets volledig verbranden, blijven de spijkers liggen. De afgelopen jaren nam de gemeente daarom maatregelen en sinds 2017 wordt het vreugdevuur gebouwd op betonplaten. De spijkers van voorgaande jaren zwerven echter nog steeds over het strand.



Reguliere strandgangers noemen het een publiek geheim. Anderen nemen verbaasd en vol ontzetting hun kind op de arm wanneer ze de verroeste spijkers zien liggen. Zoals Ivanka Verhoeve, die met haar moeder en zoontje Boris een dagje aan het strand doorbrengt. ,,Ik kom hier wel vaker”, vertelt ze. ,,Boris houdt ervan met zijn blote voeten in het zand te lopen. Je zou toch verwachten dat een openbare plek als het strand gewoon schoon is. Nu doe ik wel even zijn schoentjes aan, hoor.”