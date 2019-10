Verrukkelijke saté aan zee

Het is een gedenkwaardige horecaplek. We aten hier eerder bij het restaurant Seinpost met Michelinster op zak en daarna bij visrestaurant Cottontree Mer.



Nu is het de beurt aan Seinpost Gastrobar Indonesia. Dat is compleet andere koek. Geen dure gerechten en sommeliers meer aan tafel. Wel betaalbare menu's en authentieke Indonesische gerechten. De naam en keuken roepen associaties op met de bedrijven van topkok Ron Blaauw, maar die heeft met dit restaurant van Anneke en Glenn van Leeuwen niets van doen.



Aan het interieur is niet veel veranderd. De tafels worden omringd door roomkleurige fauteuils en tapijt op de vloer in de bekende ronde glazen koepel met uitzicht op zee. We zijn spekkopers. We worden weliswaar met een regenhoos in de rug het restaurant in geblazen, maar een paar minuten later, als de mist op de brillenglazen optrekt, zitten we aan tafel met een goed glas chardonnay en ontvouwt zicht een prachtig oranje lucht spektakel boven zee waar de laatste kiters nog op de golven razen.