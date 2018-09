Vers water uit stadspomp aan het Lange Voorhout

Pauline Krikke noemt de stadspomp een karakteristiek onderdeel van het Lange Voorhout en zegt trots te zijn dat het monument weer in volle glorie is te bewonderen. Bijzonder is dat er drinkwater kan worden opgepompt. ,,Zeker vanaf de jaren 70 is er geen water meer uitgekomen’’, aldus Wim Drossaert van Dunea. ,,Vroeger ging het om grondwater, nu gaat het om drinkwater van hoge kwaliteit.’’



Pauline Krikke hoopt dat veel passanten er hun flesje komen vullen. ,,We werken aan uitbreiding van de mogelijkheden in de stad om drinkwater te tappen. Dat scheelt een hoop afval door telkens nieuwe flesjes te kopen in de supermarkt.’’ De bedoeling is dat er de komende jaren meer watertappunten komen op schoolpleinen. Ook de stadspomp bij de Grote Kerk moet in de toekomst schoon drinkwater gaan geven.



