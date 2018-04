Verschil duurste en goedkoopste straat grootst in regio Den Haag

Den Haag is de regio met het grootste verschil tussen de duurste en goedkoopste straat. De gemiddelde waarde van een huis aan de Groot Haesebroekseweg in Wassenaar is 24 keer hoger dan een woning aan het Erasmusplein in Den Haag.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van vastgoedwaarderingsbedrijf Calcasa. De gemiddelde prijs van een villa aan de Groot Haesebroekseweg is ongeveer 2,5 miljoen euro. De gemiddelde waarde van een woning aan het Erasmusplein ligt rond de honderdduizend euro. Vorig jaar kreeg een andere straat in Wassenaar de titel van duurste straat van Nederland. Toen was het de Konijnenlaan, die parallel loopt aan de Groot Haesebroekseweg.

Wassenaar en Den Haag tellen, na Amsterdam, de meeste miljoenenwoningen van Nederland. In Wassenaar staan 1900 huizen met een waarde van meer dan een miljoen euro en in Den Haag 2450. In de Wassenaarse wijk Kievit is meer dan 95 procent van de bewoners eigenaar van zo'n miljoenenstulpje.

Den Haag is de stad met de sterkste groei in het aantal miljoenenwoningen, met een stijging van liefst veertig procent ten opzichte van vorig jaar. Volgens een woordvoerder van Calcasa gaat het om huizen die vorig jaar nog onder de grens van één miljoen zaten. Nieuwbouwwoningen zijn in het onderzoek niet meegerekend. In de onderstaande tabel kunt u zien in welke Haagse wijken de meeste miljoenenwoningen zijn bijgekomen.