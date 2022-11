Verschil in gezondheid tussen rijk en arm groeit nog steeds: ‘Zorg moet écht anders’

Met de hulp van Oekraïense spelers is Haagse vierdeklas­ser dit seizoen nog onverslaan­baar

Met zeven overwinningen uit acht wedstrijden én de eerste periodetitel op zak is PGS/Vogel in de vierde klasse C uit de startblokken geschoten. De Oekraïners Vlad Brytkovski, Yaroslav Aleksevtsj en Stanislav Skybitski zijn nieuw bij het team van Vita Lorente en willen met hun ervaring een belangrijke rol spelen naar de gekoesterde promotie naar de derde klasse.

