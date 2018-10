Verschillende werelden bleken onoverbrugbaar

Theo Hoenderdos (6 maart 1922 - 24 september 2018) was een bolleboos. Als zoon van een vader en een moeder met een melkzaak aan de Laan van Meerdervoort was het uitzonderlijk om op het Aloysius te komen. Dankzij een beurs ging het toch. Hij slaagde met negens en tienen, maar geld om verder te studeren was er niet. Dus begon hij van onder af aan, bij de PTT, achter het loket. Hij had een oogje op de mooie zus van zijn vriend uit de Vogelwijk, maar die zag in Theo slechts een wat wereldvreemde boekenwurm.