'Verse vis en toneel gaan goed samen'

EVEN VRAGEN AANVorig jaar bracht Het Nationale Theater in de Koninklijke Schouwburg een spektakelstuk met veel water en veel vis. Dat leidde tot een samenwerking met Stichting Noordzeevis, uit Scheveningen. Dit jaar komt het opnieuw tot een samenwerking. Paul Einerhand van Stichting Noordzeevis is er blij mee.

Hoe kwamen twee zulke verschillende organisaties met elkaar in contact?

,,Wij ontwikkelden een kookboek over Noordzeevis. De uitreiking was in de Koninklijke Schouwburg. In die tijd werd het theater omgetoverd voor een onderwaterspektakel. Daar haakten wij op in met een menu vol Noordzeegerechten. En dat werd een succes.''

Stonk toen niet het hele theater naar vis dan?

,,Nee joh, verse vis stinkt niet. Het is net als met vlees, het gaat pas stinken als je het te lang laat liggen. Alleen tijdens de bereiding ruik je soms de vis. Maar dat gebeurt in de keuken. Daar heb je in de zaal geen last van.''

Vis en toneel hebben verder gemeen dat ze allebei nogal duur zijn...

,,Dat vis duur is, of elitair, dat is onzin. Ja, griet is duur. En tarbot. Maar neem je rode poon, of wijting - dat kost allemaal geen drol.''

Oké, maar is bijvoorbeeld rode poon ook lekker?

,,Als je het aan echte liefhebbers vraagt, dan vinden zij vaak rode poon lekkerder dan schol. Zoals ze ook vaak wijting lekkerder vinden dan kabeljauw. Ach, onbekend maakt onbemind.''

Is de samenwerking met Nationale Toneel commercieel of publicitair interessant?

,,Het laatste. Het is aantrekkelijk om kunst aan eetcultuur te koppelen. En hoe meer aandacht voor lokale vis, hoe beter. Voor de vissers in Scheveningen, maar net zo goed voor het milieu. We importeren nodeloos veel uitheemse vis, terwijl er zoveel lekkers in onze eigen Noordzee zwemt. Zonde.”