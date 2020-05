Versla je ochtendhumeur met een portie comedy met cabaretier Andries Tunru

Column Ik snap die babyboo­mers niet. Het is de laatste generatie die het nog echt goed heeft gehad in dit land

7:11 De stamgasten hebben het koud, op hun bank voor koffiehuis de Koning. Gelukkig is de discussie, over 50plus, flink verhit. ,,Opruimen die zooi, de fik d'r in. Het is allemaal dor hout.''