Verslaafde met strafblad van 32 pagina's ‘kiest’ liever jaar extra cel dan hulp van reclassering

Column Ik haalde een bosje rozen en kreeg de bon: is dit de rekening, of een voorstel tot overname van de zaak?

Met Valentijnsdag voor de deur is deze zondag aan de stamtafel van koffiehuis de Koning de vraag wat er voor cadeau wordt gegeven. ‘Ik geef dit jaar geen rozen’, zegt Schele Joop op getergde toon. ‘Gisteren een bosje rode rozen gehaald, kreeg ik de bon. Ik zeg: is dit de rekening, of een voorstel tot overname van de zaak? Meteen teruggegeven en gekozen voor een bosje Pijlkruid. Cupido, weet je wel.’

14 februari