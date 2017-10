Verslag van de Volvo Ocean Race vanuit de Haagse Klompboot

Poortman en Coppers maken in totaal twaalf vlogs van elk ongeveer tien minuten lang. Hiermee bieden ze een kijkje in de keuken van de Volvo Ocean Race. Daarnaast moet de Klompboot de aandacht in het buitenland vestigen op Den Haag. In de buitenlandse havens van onder meer Kaapstad en Hong Kong moeten bezoekers er dankzij de boot van overtuigd raken dat Den Haag de moeite waard is om te bezoeken.



Poortman en Coppers weten waar ze het over hebben wanneer het over de Volvo Ocean Race gaat. Poortman deed zelf drie keer als zeiler mee aan de race en Copper was er eerder ook al bij als verslaggever. Hun blik op de race is dit jaar te volgen via volvooceanracedenhaag.nl/#klomp.