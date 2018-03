'Verspunt' om meer groente in pakketten voedselbank te krijgen

Voedselbanken Nederland is ervan overtuigd dat het lukt om voor het eind van het jaar een speciaal distributie- en sorteercentrum op te zetten in Westland of nabije glastuinbouwgemeenten. Daar vandaan worden dan bijvoorbeeld overschotten tomaten verdeeld over verschillende voedselbanken. In eerste instantie alleen in de regio’s Haaglanden en Rijnmond.

Met het ‘verspunt’ kunnen de voedselpakketten gezonder worden samengesteld. Het schrale aanbod van verse groente en vers fruit in de hulprantsoenen wordt als een gezondheidsprobleem erkend. Zeker voor (jonge) kinderen.

Tijdens een bijeenkomst vandaag bij tuinbouwbedrijf Koppert Cress in het Westlandse Monster probeerde Voedselbanken Nederland, een organisatie waarvan 168 voedselbanken lid zijn, samen met telers(verenigingen) maar ook transporteurs en vrijwilligersorganisaties op een rij te zetten wat er allemaal nodig is om de pakketten gevarieerder te krijgen.

,,We zoeken een partij die zegt dat ‘ie nog wel een halletje van duizend vierkante meter heeft. Of 600 vierkante meter. Of een koelcel waar we gebruik van mogen maken’’, hield vice-voorzitter Tom Hillemans van Voedselbanken Nederland het praktisch. ,,En vrijwilligers plus wat centen, al was het maar om de energierekening te kunnen betalen.’’

Hillemans en zijn collega Willem van Prooijen, bestuurslid voedselverwerving, zijn optimistisch gestemd. Dit omdat de twee voorafgaand aan de sessie bij Koppert Cress voorgesprekken hadden met vier of vijf leveranciers. ,,Wij verwachten zeker voor het einde van het jaar een pilot in dit gebied op te kunnen zetten.’’

Die proef moet ten goede komen aan voedselbanken in de omgeving van Den Haag en Rotterdam. Van Prooijen: ,,Dan kunnen we goed monitoren. Bovendien hebben we het dan nog altijd over zo’n 12.000 klanten die we willen voorzien van verse groente. Dus echt kleinschalig is het ook weer niet.’’

Als het goed draait, hoopt het duo veel meer voedselbanken te kunnen gaan bedienen. In Nederland worden wekelijks 30.000 voedselpakketten verstrekt.

Snoeptomaatjes

Uit de zaal kwamen al snel enkele aanbiedingen. Zo gaat Bakker Barendrecht, de grote Ridderkerkse groente- en fruitleverancier van Albert Heijn, zeker in gesprek met de voedselbankenkoepel. Greenco uit Honselersdijk, teler van snoeptomaatjes en snackpaprika’s, lijkt eveneens in zee te willen met het nog op te zetten ‘voedselbank-verspunt’. ,,Zo midden in de zomer zijn er zoveel Tommies (tomaatjes, red.) dat niet alles meer afgezet kan worden. Dan is het mooi als we de voedselbanken er blij mee kunnen maken’’, legt Hilde Engels van Greenco BV uit.

Als het alleen al met deze twee firma’s lukt om tot een uitgekiende afspraak te komen waarbij er voor hen niet te veel gedoe bijkomt om bijvoorbeeld van overschotten of een partij met een verkeerd gedrukt etiket af te komen, dan levert dat tonnen verse waar op.

Landbouwminister Carola Schouten, eveneens aanwezig in Monster, omarmde het initiatief. Mede omdat de overheid genoeg heeft van voedselverspilling. Ze riep de betrokkenen op om belemmerende regel- en wetgeving bij voedseldonatie door te geven. Haar ministerie zal die dan proberen weg te werken. ,,Want de waarde van gezond voedsel is heel groot. Zeker voor mensen in achterstandsposities als de klanten van de voedselbanken.’’