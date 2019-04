‘Verstandelijk beperkte Haagse voor 70.000 euro bestolen door nicht’

Newton­straat was voor een avond het ‘Wilde Westen’: tot zeven jaar cel geëist voor schietpar­tij en ontvoering

19:15 Het Openbaar Ministerie wil drie broers twee en zeven jaar de cel in zien voor een schietpartij en ontvoering op 2 mei vorig jaar in de Newtonstraat in Den Haag. Er vielen geen gewonden, maar volgens het OM dachten omwonenden in een wild west-film te zijn beland. De verdachten ontkennen zelfs maar in de buurt van de Newtonstraat te zijn geweest die avond.