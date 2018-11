Vertellen over de eerste levenslessen

Soms kun je met poëzie zoveel meer vertellen, dan je kunt zeggen. Daarvan zijn de leerlingen na vijf weken poëzieles Volmondig! overtuigd. ,,Een gedicht is een klein verhaal", zegt Gaberiël Salvatierra (15, ook Esloo), die al liedjes schreef over de liefde en over een gevonden diamant. Vanavond draagt de uit de Filipijnen afkomstige tiener voor in twee talen. ,,Eerst in het Filipijns en dan in het Nederlands. Mijn gedicht gaat over een jongen die zijn grote liefde kwijtraakt. Hoe hij ook zoekt, hij kan haar nergens vinden.”



In de wekelijkse lessen onderzochten de leerlingen overeenkomsten tussen muziek en poëzie. Ze ontmoetten muzikanten en dichters die optreden op Crossing Border. Esra: ,,We hebben geluisterd naar de Rotterdamse band Lewsberg, teksten van Sarah Arnolds en de Poezieboys met hun programma over Simon Vinkenoog. Hij is geweldig!" Diens gedicht Volmondig ja inspireerde Esra voor haar gedicht Ik zeg ja.