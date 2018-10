Vertraagde bussen, trams en treinen in Den Haag zijn live te volgen

Een sprintje trekken voor een vertraagde trein? Dat is straks niet meer nodig. Het programma is vanaf vandaag te gebruiken in 80 steden in alle delen van de wereld, waaronder Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en laat weten of je extra tijd moet inplannen vanwege een ongeval, storing of langzaam rijdend verkeer. Door de route in te plannen kunnen reizigers anticiperen op de onvermijdelijke onderbrekingen of deze volledig omzeilen. Bij vertraging worden namelijk alternatieve routes aangeboden.