Vertrekkend wethouder ruimt kamer alvast op: 'Onderhandelaars, schiet op!'

De metersgrote foto’s van Suriname zijn weggehaald, de grote Boeddha staat inmiddels thuis, het bureau is steriel als de rest van het gebouw. Terwijl andere wethouders rustig doorwerken in hun volgepakte kantoren maakte Baldewsingh meteen werk van zijn naderende vertrek : ,,De zondag na de verkiezingen ben ik alles gaan opruimen’’ zegt de PvdA-veteraan die exit is zodra de coalitieonderhandelingen afgerond zijn. ,,Dat was best emotioneel, ja. Twaalf jaar lang heb ik hier gewerkt, liep ik over diezelfde loopbrug, pakte ik de lift naar de zevende etage. Ik bedoel: dit was een deel van mijn leven! Ik ga de leegte tegemoet.’’

Formatie duurt voort

Maar met een beetje pech moet hij nog vijf of zes weken aan de slag vanuit de lege werkkamer. Want de collegeonderhandelingen onder leiding van Edith Schippers zijn nog niet klaar. ,,Ze moeten echt als de donder vaart maken, hoor. Deze periode is heel frustrerend. Ik kan geen nieuw beleid maken. Ik let wel op de tent, maar het moet niet veel langer duren! Bevrijd me!’’



Als Richard de Mos wethouder wordt, kan de ombudspoliticus deze kamer wellicht krijgen? ,,Ik ben nooit een fan van hem geweest, maar het stadhuis is van ons allemaal.’’



Wat de PvdA-bestuurder hierna gaat doen, is nog onbekend. ,,Het was een groot genoegen de stad te mogen dienen, nu zullen we kijken welke deur opengaat.’’