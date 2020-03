Vertrouwde gezichten Lightfoot en León verdwijnen definitief bij het Nederlands Dans Theater

HTM lijdt grote verliezen, maar directeur Jaap Bierman is vooral trots op zijn mensen

14:15 De Haagse vervoerder HTM zag het aantal reizigers de afgelopen weken met zo’n 80 procent afnemen. De crisis en maatregelen om verdere besmetting van het coronavirus tegen te gaan, kosten het bedrijf miljoenen. Directeur Jaap Bierman is dan ook bezorgd, maar bovenal is hij trots. Met name op zijn medewerkers. ,,Ik vind dat we het best goed doen.’’