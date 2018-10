Vervanging zoeken voor Stints blijkt groot karwei

Zo vervoerde 2Samen, een grote speler in de regio, vandaag kinderen in taxi's en touringcars naar vestigingen waar dat het hardst nodig was. Op locaties waar de situatie minder nijpend was, ging dat per bakfiets of benenwagen.



Ook bij de opvangcentra van Zo Kinderopvang liepen begeleiders met kinderen, brachten zij hen met de bakfiets of met de auto. Dat had wel een gigantische impact op de organisatie, meldt adjunct-directrice Pauline van Schie. ,,Daar was gisteravond nog een hoop kunst- en vliegwerk voor nodig, om dat rond te krijgen'', geeft zij toe. ,,Onze medewerkers hebben nog lang doorgewerkt.'' Bij andere opvangcentra zoals Partou Kinderopvang besloten ze eind september al tot het overstappen op alternatief vervoer.