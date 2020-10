Verveelde jongeren en eenzame ouderen: Den Haag trekt nogmaals miljoenen uit om effecten coronacrisis te bestrijden

Dat heeft wethouder Anne Mulder (financiën) donderdag bekendgemaakt. Met name de gemoedstoestand van jongeren baart het stadsbestuur zorgen. ,,Verveling slaat toe en dat leidt in sommige gevallen tot onrust, dat zien we bijvoorbeeld in het veel hogere aantal overlastmeldingen dan normaal.” Alleen al in juli kwamen er daarvan een kleine vierduizend binnen.