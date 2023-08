Vervoerders in financiële problemen, maar bij HTM blijft het opvallend stil: ‘We zuijn wel in gesprek over compensatie’

indebuurt.nl Luisteren! Zangeres Petronella schreef een bijzonder lied over Schevenin­gen

‘Dit is voor iedereen, voor iedereen die van Scheveningen houdt’, zo luidt het refrein van de debuutsingle van zangeres Petronella. Pieternel Tils is singer-songwriter en is opgeleid als klassieke violist aan het Koninklijke Conservatorium. In haar nieuwe nummer ‘Scheveningen’ deelt ze haar liefde voor muziek en de kustplaats met de wereld.