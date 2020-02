Vervoerders nemen ondanks corona geen extra maatregelen: ‘Reizen met het ov is nog steeds veilig’

Kinderher­den­king Madurodam wordt groots spektakel met regisseur van The Passion

7:02 De Nationale Kinderherdenking in Madurodam krijgt ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid een stevige impuls. Regisseur David Grifhorst, bekend van The Passion, stadionconcerten en het Televizier-Ring Gala, is ingeschakeld om de herdenking op een voor kinderen aansprekende manier in beeld te brengen.