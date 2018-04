Vier mannen vervolgd voor misbruiken van tiener (15)

Het meisje van vijftien jaar was eind 2014 verliefd geworden op een tien jaar oudere Hagenaar, die ze via Facebook had leren kennen. Eén date lang leek het of het kwetsbare meisje de man van haar dromen had gevonden, maar al bij de tweede afspraak ging het mis. Ze werd naar een huis in Rijswijk gebracht, kreeg drank en drugs en had seks met haar ‘vriend’. Toen kwamen ook ineens andere mannen langs. In totaal had het meisje op die avond seks met zes mannen. Toen ze zei dat ze het niet wilde, zei haar vriend dat het zo hoorde.



In de ban van de man durfde ze niet te weigeren, ook niet toen ze met oud en nieuw weer seks moest hebben met verschillende jongens. Later gaf ze nog eens aan het niet te willen, ze gilde zelfs vanuit de slaapkamer toen ze seks met negen man moest hebben. Maar de vriend gaf hieraan geen gehoor en maakte zelfs filmopnamen. Pas na vijf maanden vertelde ze aan haar moeder wat er met haar gebeurde. Samen stapten ze naar de politie. Hierop begon het onderzoek.