Vervolging, schulden en faillissement: Van exclusieve winkelketen is straks alleen nog besmeurde naam over

Echtpaar dat exclusieve strandclub bij elkaar blufte verder in het nauw: ‘Faillisse­ment met veel schulden’

Het net sluit zich verder rond het Haagse stel dat de meest exclusieve strandclub van Nederland zou openen in Scheveningen, maar in plaats daarvan wordt verdacht van witwassen van crimineel geld. Hun paradepaardje, Soulsistah Beach, is op verzoek van schuldeisers door de rechter failliet verklaard.

15 december