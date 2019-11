Vervolging voor ‘opruiende tweet’ John van Zweden weinig kansrijk: ‘vrijheid van meningsuiting staat voorop’

Op Twitter krijgt Van Zweden het flink te verduren en wordt hij uitgemaakt voor onder meer opruier. Ook eerdere tweets worden naar boven gehaald, waarin hij bijvoorbeeld zegt dat dit waarschijnlijk het laatste jaar is dat Kick Out Zwarte Piet protesteert tijdens de intocht en dat hij hoopt dat KOZP er ‘uit worden gedonderd met pek, veren en nog meer shit’.

Hoewel er op sociale media opgeroepen wordt om Van Zweden te vervolgen voor opruiing, zal dat volgens hoogleraar strafrecht en criminologie aan de Radboud Universiteit, Henny Sackers weinig kansrijk zijn. Volgens hem is opruiing moeilijk aan te tonen in de rechtszaal. ,,Het gaat er bij opruiing om dat er een geweldscomponent in zit, iets waarmee aan wordt gezet tot gewelddadig gedrag. Ik denk dat dat in dit geval te weinig is.”

Bovendien, zo vervolgt Sackers: ,,De vrijheid van meningsuiting staat in Nederland voorop. We mogen behoorlijk wat zeggen, schrijven en tweeten. Er zijn natuurlijk grenzen, maar het uitgangspunt is vrijheid van meningsuiting.” Het is dan ook niet gek dat er weinig rechterlijke uitspraken zijn over opruiing. ,,Het causaal verband is vaak moeilijk te bewijzen.”