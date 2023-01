Vervuilende busjes weren langs de kust? Den Haag denkt eraan

OM: Izzet (23) stak zijn auto in brand nadat hij jonge Fransman aanreed

Hij reed een 20-jarige fietser aan en ging er daarna op hoge snelheid vandoor. Hij reed op dat moment ook nog eens zonder rijbewijs én stak na de aanrijding zijn auto in brand. Aldus is de lezing van het OM. Maar verdachte Izzet S. (23) ontkent dat hij überhaupt in de Volkswagen Polo zat. ,,Hij is daar best wel pissig over.”

