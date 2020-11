Vervuilende, oude brommers mogen voorlopig ongestraft door blijven rijden in Den Haag

Video Hoe houden we ijscoman Moes in de Haagse binnenstad?

20 oktober Het nieuws dat de bekende ijscoman Moes misschien stopt omdat hij niet meer met zijn historische ijskarren in de Haagse binnenstad mag, leidde onlangs tot grote verontwaardiging in heel Den Haag en ver daarbuiten. De 65-jarige ondernemer is een begrip in de stad. Op internet roepen mensen op tot actie. Maar hoe houden we Moes op het Binnenhof? Het AD zet de mogelijkheden op een rij.