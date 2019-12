Verwaarloosd rijksmonument Huize Ivicke op lijst van 14 bedreigde plekken van Europa

Huize Ivicke in Wassenaar heeft een shortlist gehaald van de meest bedreigde plekken en erfgoederen van Europa. De historische buitenplaats is al jaren verwaarloosd en momenteel in handen van krakers.

Een kasteel uit de 19de eeuw in Toscane dat slachtoffer dreigt te worden van verwaarlozing en vandalisme. Het Nationaal Theater van Albanië in het centrum van Tirana, een ‘belangrijk symbool’, waar plannen voor zijn om plat te gooien. Een regeringsgebouw in Oslo dat tijdens een terroristische aanslag in 2011 werd beschadigd en nu gesloopt dreigt te worden.

Het zijn drie voorbeelden van iconische, historische of belangrijke gebouwen die ‘bedreigd’ worden door sloop, krakers of vandalisme en die samen met Huize Ivicke en tien anderen plekken genomineerd zijn voor de shortlist ‘7 Most Endangered sites’.

Gekraakt en in verval

Huize Ivicke is sinds juli 2018 gekraakt en behoorlijk in verval. Erfgoedvereniging Heemschut droeg het rijksmonument voor om op de lijst geplaatst te worden. En dat de Wassenaarse villa deze ook daadwerkelijk heeft gehaald, is volgens directeur Karel Loeff van de vereniging al erg genoeg. ,,Het betekent dat er dringend steun nodig is om dit unieke erfgoed te redden.”

In maart 2020 wordt bekendgemaakt welke zeven definitief de lijst halen van Europa Nostra, een federatie van organisaties die zich inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed.