‘Verwarde’ bewoner overleden bij brand en explosie in appartementencomplex in Voorburg

In de woning op de tweede verdieping van een appartementencomplex aan de Frans Mortelmansstraat in Voorburg vond aan het begin van de nacht een explosie plaats. Ook brak er brand uit.



De brand is omstreeks 0.40 uur bij de hulpdiensten gemeld. De bewoner werd door toegesnelde hulpverleners gewond in de woning aangetroffen, meldt een woordvoerder van de brandweer. Ondanks de snelle inzet van de hulpdiensten is het slachtoffer aan zijn of haar verwondingen overleden.



Omstanders zeggen dat de bewoner, die is overleden, een ietwat verwarde man is. Een jongen die samen met zijn vader in het complex woont zegt een rare geur te hebben toen hij in de keuken iets te drinken wilde pakken. ,,Ineens zagen we reusachtige gaswolken en werden we gewaarschuwd door anderen: ‘Doe dat raam dicht’. We hebben onze spullen gepakt en zijn buren gaan waarschuwen voor de brand.”