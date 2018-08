Verwarde dakloze in Den Haag blijft binnen

De nachtopvang voor dak- en thuislozen in Den Haag heeft ook overdag de poorten geopend. Zo’n veertig mensen blijven binnen. Een noodgreep, om te voorkomen dat ze in verwarde toestand over straat dwalen. ,,We zien een toename van complexe problematiek.''

De situatie was niet meer houdbaar, stelt Marcella Haak, manager bij de Kessler Stichting, die de opvang organiseert. ,,We nemen in de nachtopvang steeds kwetsbaarder mensen op. We kregen er almaar meer moeite mee om ze ’s ochtends weer de straat op te sturen. Er zitten bijvoorbeeld mensen tussen met dementie. Die zijn het gevoel voor plaats en tijd helemaal kwijt. Ze hebben geen idee waar ze zijn.’’

Overdag open

Quote Er zitten ook wel eens zzp’ers tussen bij wie de opdrachten uitblijven, maar het merendeel is ziek Marcella Haak, manager bij de Kessler Stichting De nachtopvang van de Kessler Stichting heeft daarom besloten ook overdag open te blijven. ,,Vorig jaar zijn we daar al mee begonnen vanuit het idee dat het een tijdelijke noodgreep was, waarna we weer terug zouden gaan naar de normale openingstijden.’’ Maar stoppen lijkt vooralsnog geen optie, de kwetsbare cliënten blijven komen en nemen toe in aantal.



Uit gezamenlijk onderzoek van de Kessler Stichting en het Leger des Heils eerder dit jaar blijkt dat 80 procent van de bezoekers van de nachtopvang psychische problemen heeft. Daarvan heeft meer dan de helft een ernstige psychiatrische aandoening. ,,Er zitten ook wel eens zzp’ers tussen bij wie de opdrachten uitblijven, maar het merendeel is ziek.’’

Normaal kunnen daklozen zich vanaf 15.00 uur melden voor de nachtopvang, waarna ze om 8.30 uur weer naar buiten moeten. Nu is de opvang 24 uur per dag geopend. ,,We transformeren steeds meer naar een eerste hulppost, een noodopvang.’’

Ontbijt

De opvang heeft extra personeel aangetrokken om de mensen die overdag binnen blijven zorg te geven. ,,Je moet die mensen wel iets te bieden hebben. Er staat hier een team van ziekenverzorgenden klaar, dat dagelijks rondes loopt en we organiseren een gezamenlijk ontbijt.’’

Voor iedereen wordt geprobeerd om zo snel mogelijk elders onderdak te vinden. ,,Dit is echt noodopvang. Als je niks anders hebt is het prima, maar het is niet bevorderlijk voor het herstel als mensen hier lang blijven. Er is veel onrust. Dus zoeken we naar een vaste woonplek. Dat kan een verpleeghuis zijn, beschermd wonen of een zelfstandige woning. Dat verschilt per persoon.’’

Samenwerking

Om de toestroom aan te kunnen is de bestaande samenwerking met Parnassia ‘geïntensiveerd’. ,,Ze kwamen hier één uur per week, nu vijf uur. 60 procent van onze cliënten met ernstige psychiatrische problematiek heeft geen behandelaar.’’ De gemeente Den Haag heeft de extra hulp financieel mogelijk gemaakt, verklaart Jurgen Verbeeck, bestuurder bij Parnassia. ,,Daar zijn we heel blij mee.’’ De cliënten van Kessler zijn vaak zorgmijders, zegt hij. ,,We proberen ze over te halen om zich te laten behandelen.’’

Quote Mensen kunnen niet voor eeuwig terecht bij vrienden en familie Marcella Haak De oorzaak van de toename van het aantal kwetsbare cliënten in de nachtopvang is ‘een combinatie van factoren’, denkt Haak. ,,Je ziet bijvoorbeeld nog een nasleep van de financiële crisis, waarin mensen hun reserves en netwerk hebben uitgeput. Mensen kunnen niet voor eeuwig terecht bij vrienden en familie. Ook zie je dat sociale regelingen zijn verschraald, dat het aantal bedden in psychiatrische instellingen is afgenomen en dat ouderen langer thuis blijven wonen, terwijl ze niet altijd voldoende steun hebben.’’



Het is niet de bedoeling dat de voorziening blijvend is, aldus Haak. ,,Het nieuwe college trekt extra geld uit voor maatschappelijke voorzieningen, dus misschien is dit straks niet meer nodig.’’