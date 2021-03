Verwarde man die drie mensen in supermarkt neerstak met kapmes had net tbs-behandeling afgerond

Marson C., de verwarde man die in december in een supermarkt in Den Haag drie mensen aanviel met een kapmes en een molotovcocktail naar binnen gooide, staat vandaag voor de rechter op een regiezitting.

Volgens zijn advocaat T. Kocabas had Marson in 2017 een tbs-behandeling afgerond en was zijn contact met zijn psychiater afgelopen jaar stilgelegd vanwege de coronacrisis. ,,Het ging daardoor niet goed met hem”, stelt Kocabas. ,,Door de corona zijn bepaalde behandelingen uitgesteld. Dat maakt dat er een breuk in zijn behandelplan ontstond. Er werd daardoor ook geen medicatie voorgeschreven.”

Kapmes

De 43-jarige Hagenaar viel in de Albert Heijn aan de Grote Markstraat op klaarlichte dag twee mensen aan met een mes, sloeg iemand met een kapmes op het hoofd en gooide daarna een soort molotovcocktail de winkel in, met een grote steekvlam tot gevolg. Dat gebeurde allemaal in de ochtend van 2 december.

Een slachtoffer werd in de nek gestoken met een mes, de ander in het hoofd en lichaam. Het derde slachtoffer werd met het kapmes op het hoofd geslagen en er werden stekende beweging gemaakt in de richting van het hoofd en lichaam.

Tbs

De man zou in het verleden al met psychische problemen hebben gekampt. Wat zojuist werd bevestigd, door zijn advocaat. Marson is in het verleden veroordeeld tot een jaar klinische opname. De man is later vanwege een ander delict veroordeeld tot tbs. Die tbs-behandeling rondde hij in 2017 af.

Beide veroordelingen volgden na geweldsuitbarstingen en pogingen zware mishandeling.

De verdachte zou volgens raadsman Kocabas volgens de deskundigen in een psychose tot het geweld in de Albert Heijn zijn gekomen. Hij zit nu vast in Scheveningen. ,,Op dit moment slikt hij weer medicijnen en gaat het beter met hem. Als hij nu terugkijkt, heeft hij spijt.‘’

In de rechtbank bleek zojuist dat de rapportages zijn afgerond. De inhoudelijke behandeling van de zaak is 11 juni.