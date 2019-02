Verwarde man dreigt gaskraan open te draaien in woning Laakkwartier

VIDEO Haagse Johanna ontvlucht Randstad om alpacaboer­de­rij in Drenthe te beginnen

10:55 De drukte van de Randstad begon de Haagse Johanna van der Hove op haar zenuwen te werken. Ze besloot langzaam maar zeker weg te trekken uit de drukte. In 2015 is ze naar Tiendeveen in Drenthe verhuisd om daar met haar man Sander een alpacaboerderij met aangrenzende camping te beginnen. Ze geniet met volle tuigen van het rustige platteland. En gelijk heeft ze, want zeg nou eerlijk, wie wil er niet de hele dag met alpaca’s knuffelen?