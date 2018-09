Verwarde man dringt woning binnen, speelt naakt blokfluit op balkon en draait gaskraan open

Twee verdachten vast voor dood van Hagenaar (46)

9:02 De man die vanochtend dood werd aangetroffen in zijn woning aan de Albardastraat in Den Haag, is een 46-jarige Hagenaar. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen, meldt regio 15. De politie heeft zes verdachten aangehouden.