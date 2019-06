Verwarde man in Duindorp die dreigde straat in vuur en vlam te zetten overmeesterd en afgevoerd

De man had zich in een portiekwoning opgesloten en dreigde het gas open te draaien. De man zorgde hiermee voor consternatie in de straat. Omstanders alarmeerden de politie. Ook de brandweer rukte uit voor het incident. Nadat agenten de man onder controle hadden, hebben ze met hem gesproken. Inmiddels is de situatie weer onder controle.



De brandweer heeft gecontroleerd of er gas was vrijgekomen, maar dit bleek niet het geval.



