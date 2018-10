Verwarde man in Poolse ambassade komt uit Oss

De man zat enkele uren in het ambassadegebouw aan de Alexanderstraat. De politie liet gisteren weten dat hij zich met een vermoedelijk brandbare stof had overgoten. Er kwam een onderhandelaar om de situatie op te lossen. Ook stuurde de politie een arrestatieteam en werden brandweerauto’s opgesteld.



Uiteindelijk werd de man gewikkeld in dekens en met een kapje over de ogen meegenomen in een ambulance.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!