Verwarde man met mes werd in winkel van Danny gepakt: ‘Beveiliging en management ongekend goed’

Danny, mede-eigenaar van de art&design winkel Kyldo, klinkt beduusd na de commotie van gistermiddag in de nieuwe Mall of the Netherlands in Leidschendam. Een verwarde man liep er rond met een mes en stond opeens in zijn winkel. Een arrestatieteam van de politie in kogelwerende vesten overmeesterden hem, waarmee de dreiging na een uur onder controle was.



,,Het gaat om een meneer die ziek is en die nu goed wordt opgevangen. Dat is het belangrijkste", zegt Danny. Het is aan zijn stem te horen dat het incident grote impact heeft. ,,Het is pas 15 uur geleden."