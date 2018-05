'Verwarde man met wapen' verschanst zich in Haagse woning

Een deel van de Laan van Wateringseveld in de Haagse wijk Wateringse Veld is momenteel door de politie afgesloten in verband met een verwarde man. Hij houdt zich, vermoedelijk met een wapen, op in een woning. Een tegen explosieven beschermde agent is nu ook aanwezig.