Verwarde man zet huis in brand net voor arrestatie met waarschuwingsschot

Column 'Ministerie is ontworpen door architect die last had van de hik'

10:18 Het voormalige ministerie van Sociale Zaken in het Haagse Beatrixkwartier is een bijzonder gebouw. Het ziet eruit alsof je naar een filmpje kijkt op je smartphone dat niet goed wil laden. Mensen stotteren, maar ik wist niet dat een gebouw dat ook kon. SoZa is ontworpen door een architect, die boven de tekentafel last had van de hik.