Verwarde mensen ontwrichten de samenleving steeds vaker: 'Om hulp te krijgen, moet je heel erg de weg kwijt zijn'

Vrijdagavond 29 november, Grote Marktstraat in Den Haag. Het is heel druk, zo vlak voor Sinterklaas. In die wirwar van mensen steekt de 35-jarige Luis voor de ingang van Hudson's Bay drie tieners neer. Hij blijkt psychotisch te zijn.



Hoe kan het toch, zo vroegen wij ons af op de redactie van AD Haagsche Courant. Hoeveel berichten moeten wij nog schrijven over deze mensen die door hun ziekte anderen verwonden? Deze drie tieners leven nog, maar de Japanse Etsuko die bij het uitlaten van haar honden in de Scheveningse Bosjes werd doodgestoken niet meer.



Dat niet alleen. Terwijl een speciaal opgericht team zich buigt over de problemen met 'verwarden' in heel Nederland, blijven de meldingen maar toenemen. Bij woningcorporaties hebben ze de handen vol aan verwarde huurders en bij de Kessler Stichting hebben bijna alle daklozen wel psychiatrische problemen. Tegelijkertijd nemen wachtlijsten in de ggz toe, zo erg zelfs dat ze bij Parnassia inmiddels gestart zijn met groepssessies om in elk geval een begin te maken met een vorm van behandeling.