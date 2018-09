'Verwarde mensen: Ze spelen naakt op je balkon blokfluit, of ze zijn minister-president'

Bij deze mededeling schoot ik meteen in de stress: waar moet ik straks al dat geld laten? Deskundigen zijn het er over eens dat deze immense koopkrachtstijging (een Tesla is nu echt binnen ieders handbereik!) net zo makkelijk weer kan verdwijnen in het huidige economische klimaat. Alleen al de gedachte aan een brexit doet de koopkrachtstijging verdampen.



Uit de plannen van het kabinet blijkt dat een gemiddeld gezin er 35 euro op vooruit gaat. Maar tel daar de schofterige stijging van de zorgpremie (jaarlijks 124 euro per persoon) bij op en het moge duidelijk zijn dat die 35 euro geen sigaar uit eigen doos is, maar een hamburger van eigen koe. De grote kredietcrisis ligt nu tien jaar achter ons - en wat we hebben geleerd is dat het eigenlijk allemaal wel meeviel.