Verwarde naakte blokfluitspeler langer vast

Gedode man Albar­dastraat was ex-dakloze

11:14 Bewoners van de Albardastraat in Den Haag zijn ongerust nu een cliënt van de maatschappelijke opvang Limor slachtoffer is van een dodelijke steekpartij. De man, die voorheen dakloos was, werd zondag neergestoken. Zijn nieuwe buurman (27) is aangehouden als verdachte.