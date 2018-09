Verwarde Syriër wilde een agent over balustrade van slaapkamer werpen

Het openbaar ministerie eist een celstraf van 14 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk, tegen een 20-jarige Syriër vanwege een aanval in zijn Rijswijkse woning op een politieman die kwam controleren of hij wel in orde was.

De verwarde man zou geprobeerd hebben de agent over de balustrade van zijn slaapkamer omlaag te werpen. Buren van de Syriër hadden hem al enkele dagen niet gezien, maar hoorde wel zijn hond uit de woning aan de Buziaulaan blaffen. Ze vreesde dat het niet goed ging met de vluchteling, en alarmeerde de politie. De toegesnelde agent vond de man op 21 april dit jaar in zijn bed, onder het dekbed, en dacht aanvankelijk dat de Syriër dood was.

Hij tikte de man nog op de schouder. Toen bleek dat de vluchteling nog springlevend was. Hij greep de agent vast, duwde hem naar de balustrade. ,,Ik wist niet dat hij van de politie was”, zei de Syriër donderdag bij de Haagse rechtbank. ,,Toen ik dat in de gaten had, dacht ik: wat heb ik die arme man aangedaan.”

Pepperspray

Volgens de agent kreeg hij vluchteling de pas onder controle door hem pepperspray in het gezicht te spuiten. De Syriër zou ook nog met zijn duim in zijn ogen geduwd hebben. De officier van justitie beschuldigde de vluchteling bij de rechtbank van een poging tot doodslag op de agent. Als de politieman over de balustrade was geduwd, dan was hij naar beneden gevallen, op een muurtje in de keuken van de woning. Die smak zou de agent niet overleefd hebben.

Uit gesprekken met psychologen en psychiater blijkt dat de man sinds zijn vlucht uit zijn geboorteland lijdt psychoses. ,,Ik dacht dat ik mezelf er doorheen kon slaan, maar dat lukte me uiteindelijk niet”, zei hij tegen de rechters. De officier van justitie vindt dat hij zich, na de celstraf, ook moet laten behandelen.