Verwarde vrouw op het dak houdt hulpdiensten urenlang bezig

Zo Zijn Wij Verdwenen zuivelmerk Menken dankzij jongste generatie terug: ‘Barista­melk is onze topper’

Aan de keukentafel bedachten ‘the new kids’ een ondernemersplan om het zuivelmerk Menken dat na bijna honderd jaar van de markt verdween, nieuw leven in te blazen. „Die pure smaak spreekt de aanstormende generatie aan.” In de rubriek Zo Zijn Wij vertellen Haagse families over van die typische familiedingen. Deze keer: familie Menken.

28 mei