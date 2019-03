Verwarring bij ondernemers om woningbouw Binckhorst

5000 woningen

Er moeten vijfduizend nieuwe woningen komen. De eerste appartementen in een nieuwe woontoren gingen vorige week de verkoop in.



De gemeente werkt voor het eerst niet met een minutieus bestemmingplan, maar kan dankzij het experiment initiatieven nu snel faciliteren. Veel kan, weinig ligt vast.



,,De ondernemers willen meer duidelijkheid’’, zegt Herweijer die merkt dat bedrijven niet meer durven te investeren en daardoor kunnen verpauperen. ,,Omdat ondernemers de woningbouw zien oprukken worden ze onrustig. Komen er meer dan vijfduizend woningen? Kan ik hier blijven? Waar moet ik heen? De wethouder zegt: ‘We jagen niemand weg’, maar we voelen druk.’’



Volgens de gemeente hebben de ondernemers niks te vrezen. Ze hoeven niet weg, luidt de officiële lezing. ‘Er is in de plannen rekening gehouden met bestaande bedrijven en er hoeven dus geen bedrijven weg. Er komen wel vijfduizend woningen bij, waardoor de Binckhorst een gebied wordt om te wonen, te werken en te leven’, aldus de gemeente.



Herweijer ziet projectontwikkelaars naar grond zoeken. Ook wordt nagedacht over ruilverkaveling en zones voor mkb-bedrijven. ,,Het is spannend. We komen er met goed overleg wel uit. Maar we moeten als BLF wel gas blijven geven. In een stad als Den Haag heb je bedrijven nodig.’’



