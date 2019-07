Verwarring door HTM-staking: ‘Ik vond het vreselijk voor de mensen die er niet in mochten’

‘Bij haltes zonder elektrische borden stonden zojuist gewoon mensen te wachten', twittert Marianne. Maar het lijkt erop dat vooral mensen van buiten Den Haag niets afwisten van de op handen zijnde staking. Zo staakt de Rotterdamse RET - waarvan de RandstadRail naar Den Haag rijdt noodgedwongen mee. Op Haags grondgebied blijven de deuren van voertuigen gesloten, alleen op Den Haag Centraal Station mogen mensen uitstappen. ,,We staken niet, dus rijden we liever. Maar er is geen andere oplossing’’, zei een woordvoerster van de RET eerder tegen deze krant.



Hetzelfde geldt voor het bedrijf Connexxion. Zo vroeg Hans zich vanochtend op Twitter af waarom bus 37 na de halte Parijsplein geen enkele passagier meer liet instappen. ‘Ik vond het vreselijk voor de mensen die er niet in mochten. Maar waarom?’ Het vervoersbedrijf liet weten dat dat dus te maken had met de staking van HTM. ‘Door die staking mogen wij in dat gebied mensen wel laten instappen, maar niet uitstappen. Hier bestond vanochtend echter nog wat verwarring over waardoor het in sommige gevallen is misgegaan.’