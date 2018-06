Verwarring om vermist bronzen plaquette bij Haagse Jantje

De Leeuw kreeg gisteren van een vriend te horen dat de bronzen plaquette niet meer op het muurtje rondom Jantje te zien is. Alleen de plekken waar de schroeven hebben gezeten, zijn nog zichtbaar. ,,Ik weet niet wanneer en hoe het is gebeurd’’, zei hij verbijsterd. Vandaag heeft hij aangifte van diefstal gedaan. ,,Maar ik denk dat er nog weinig gedaan kan worden. Misschien kan de politie een sporenonderzoek doen. Het is gewoon een stompzinnige actie. Ik heb er geen ander woord voor.’’



De voorzitter nam na de aangifte contact op met de gemeente. Het bleek vals alarm. ,,Die vertelde me dat ze de plaquette in een werkplaats lag, omdat die niet meer goed bevestigd was aan het blok. Daar repareren ze haar.'' De Ivo Coljé stichting houdt zich bezig met het erfgoed van Ivo Coljé, de kunstenaar die Haagse Jantje vervaardigd heeft, maar de gemeente is de eindverantwoordelijke voor het beeld, omdat dat buiten staat. Die moet dan ook de plaquette vervangen, aldus de stichting.