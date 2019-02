Verwarring over tijdklok in parkeerapp gemeente Den Haag

,,In de afgelopen maanden hebben wij best wat vragen ontvangen over de nieuwe app en de overgang van de oude app naar de nieuwe app", aldus een woordvoerder van de gemeente.

In de nieuwe app gaat de klok na aanmelding direct lopen, ook al is het op dat moment nog gratis parkeren. Navraag bij de gemeente leert dat de klok op het scherm wel gaat tellen, maar dat geen uren worden afgeschreven tot het moment dat het betaald parkeren is.

Aanmeldtoets

De gemeentewoordvoerder zegt dat er juist bewust voor is gekozen om in de vernieuwde app de tijdklok al direct te laten lopen. ,,In eerdere versies startte de klok pas op het moment van betaald parkeren. Vele gebruikers vertrouwden dit niet en bleven op de aanmeldknop toetsen." Daar zouden toen ook regelmatig klachten over binnen zijn gekomen bij de gemeente.